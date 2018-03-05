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Гуманитарному конвою не удалось доставить медикаменты в Восточную Гуту

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Гуманитарному конвою не удалось доставить в Восточную Гуту медикаменты, три грузовика прибыли практически пустыми. Об этом рассказал представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Многие из запланированных припасов здравоохранения, которые предназначались для Думы, не позволили погрузить [в конвой] или заменить их другими гуманитарными товарами. Эти предметы включали аптечки и другие жизненно необходимые припасы», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Представитель генсека отметил, что на время движения и разгрузки конвоя боевые действия и авиаудары не прекращались, в связи с чем в ООН вновь призвали все стороны конфликта «обеспечить безоговорочный, беспрепятственный и постоянный доступ ко всем нуждающимся в стране, в особенности в Восточной Гуте».

Также сообщается, что на въезде в пригород Дамаска конвой был задержан боевиками на полтора часа. Ранее террористы пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь.

Напомним, 5 марта гуманитарный конвой из 45 грузовиков прибыл в Восточную Гуту. Он должен был доставить 247 т помощи, в том числе продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. На период доставки помощи была объявлена седьмая по счету гуманитарная пауза.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). Боевики продолжают обстрелы жилых кварталов, обстановка остается напряженной. 

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