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Боевики готовы отпустить мирных жителей из Восточной Гуты за гумпомощь

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь. Об этом в понедельник сообщили со ссылкой на сирийских военных в российском центре по примирению враждующих сторон.

По информации «РИА Новости», гуманитарный конвой Красного Полумесяца планирует уже в понедельник выехать в пригород Дамаска.

Мобильный госпиталь и 45 грузовиков с помощью выстроились утром у пункта пропуска в Мухайям Аль-Вафедине, куда ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты. В состав груза входят медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. Общий вес гумпомощи составляет 247 т.

Передача груза состоится при поддержке отвечающего за безопасный проезд колонны центра по примирению.

Седьмая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Она продлится до 14:00 (15:00 мск), передает RT.

Боевики продолжают обстрелы жилых кварталов в Восточной Гуте, обстановка остается напряженной. Накануне вечером они обстреляли медицинский пункт в период действия гуманитарной паузы. В результате обстрела никто не пострадал.

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