Сирийский военкор погиб, освещая события в Восточной Гуте

Сирийский военный корреспондент Хасан Бадран погиб в Восточной Гуте, исполняя свой долг. Информацию об этом распространило национальное агентство САНА в четверг, 8 марта.

Подробности случившегося не приводятся.

В этот же день боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также несколько съемочных групп российских и западных телеканалов, сообщает «РИА Новости».

С18 февраля в сирийском анклаве Восточная Гута погибли около 600 человек и еще более 2 тыс. получили ранения.

4 марта президент Сирии Башар Асад заверил, что операция против террористов в анклаве Восточная Гута продолжится.

Уничтожение боевиков будет проводиться «совместно с открытием возможности для гражданских для выхода на территорию, подконтрольную государству», добавил он.