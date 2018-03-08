В Восточной Гуте боевики обстреляли российских и западных журналистов

В Восточной Гуте боевики обстреляли из минометов российских и западных журналистов. Среди россиян погибших нет, сообщил в четверг, 8 марта, представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, пишет ТАСС.

Боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты.

Колонна попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали родственники. Сгорело три автомобиля.

Позднее огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также группа российских и западных журналистов. Всем удалось оперативно эвакуироваться.

По данным источника iz.ru в Минобороны, среди граждан России пострадавших при обстреле нет.

Восточная Гута — один из последних оплотов террористов в Сирии. Находится под контролем экстремистов из «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (группировки запрещены в РФ).

Днем 8 марта боевики открыли огонь по автомобилю, на котором мирные граждане пытались покинуть территорию анклава.