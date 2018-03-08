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Боевики обстреляли машину мирных жителей у гуманитарного коридора

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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В Восточной Гуте боевики открыли огонь по автомобилю, на котором мирные граждане пытались покинуть территорию. Об этом сообщил сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

«Сегодня была достигнута договоренность по открытию второго коридора в Джисрине. Но нам поступила информация, что боевики и там открыли огонь по машине, на которой мирные жители пытались выехать из Восточной Гуты», — цитирует Джамаля агентство «РИА Новости».

Несмотря на действующий в поселении Мухайам Вафидин гуманитарный коридор, боевики продолжают обстрелы жилых кварталов, не давая местным жителям им воспользоваться.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Владимира Золотухина, мирные жители сообщают о готовности покинуть район, однако этому препятствуют террористы.

«Для этого незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела. <…> Огонь ведется в том числе и во время действия гуманитарных пауз, в связи с чем на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось», — цитирует Золотухина агентство ТАСС.

5 марта гуманитарному конвою не удалось доставить в Восточную Гуту медикаменты. На въезде в пригород Дамаска машины были задержаны боевиками на полтора часа. При этом ранее террористы пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь. Из-за непрекращающихся атак международные организации перенесли сроки доставки помощи в пригород Дамаска.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).

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