Боевики в Восточной Гуте усиливают обстрелы гуманитарного коридора

Боевики в Восточной Гуте усиливают обстрелы Дамаска и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сообщается, что сегодня в 10:00 из минометов был обстрелян госпиталь Тишрин в районе Дахият Аль-Ассад со стороны территории, подконтрольной одной из террористических группировок. Отмечается, что в ходе обстрелов никто не пострадал. В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что мирные жители региона заблокированы и используются боевиками в качестве живого щита.

Представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин рассказал о том, что из Восточной Гуты были вывезены 13 мирных жителей, в том числе пятеро детей. По его словам, гуманитарная акция прошла успешно, несмотря на атаку боевиков. Все машины в составе конвоя возвратились на контрольно-пропускной пункт, передает «Федеральное агентство новостей».

В понедельник, 5 марта, в ООН сообщили о том, что гуманитарному конвою не удалось доставить в Восточную Гуту медикаменты. На въезде в пригород Дамаска конвой был задержан боевиками на полтора часа.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).