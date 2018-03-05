Гуманитарный конвой Красного Полумесяца возвращается из Восточной Гуты, сообщает в понедельник, 5 марта, представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Колонна Красного Полумесяца начала движение из Восточной Гуты в обратном направлении в 21:25 мск», — сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что боевики удерживали конвой в течение 1,5 часов в «серой зоне» — между пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин и Восточной Гутой, не давая ему проезд.

Двое детей в ночь на 2 марта смогли покинуть расположенный под Дамаском район Восточная Гута под огнем боевиков.

Гуманитарным коридором удалось воспользоваться мальчику и девочке, с которыми в настоящее время работают врачи и психологи. Сирийские военнослужащие смогли обеспечить детям прикрытие под огнем и встретить их на пропуском пункте.