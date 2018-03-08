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Доставка гуманитарного груза в Восточную Гуту отложена из-за обстрелов боевиков

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Международные гуманитарные организации перенесли сроки доставки гуманитарных грузов жителям Восточный Гуты — пригорода Дамаска. Причиной стали обстрелы гуманитарного коридора террористами.

Об этом рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает «РИА Новости». По его словам, обстрелы со стороны боевиков участились, в результате гуманитарные организации совместно с сирийскими властями решили перенести проведение гумконвоя.

«Международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе на более поздние сроки проведения гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума, который ранее планировался на утро 8 марта 2018 года», — приводит его слова «Газета.ру». Террористы ведут обстрелы в сторону правительственных войск и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин, добавил генерал.

Ранее МИД заявил об ответственности боевиков за гибель людей в Восточной Гуте. Сообщалось, что боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь. 

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