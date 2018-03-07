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МИД РФ заявил об ответственности боевиков за гибель людей в Восточной Гуте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ответственность за гибель людей в Восточной Гуте лежит на боевиках, которые ежедневно пытаются сорвать гуманитарные паузы. Об этом в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

По словам дипломата, пока находящиеся далеко за пределами Восточной Гуты самозваные представители из числа оппозиционеров делают громкие заявления о якобы готовности вооружённых группировок, находящихся в анклаве, «выполнить положения резолюции 2401, террористы, орудующие на земле, продолжают срывать ежедневные гуманитарные паузы, установленные по инициативе России и неукоснительно соблюдаемые сирийскими военными».

Боевики «обстреливают гуманитарный коридор, предназначенный для эвакуации больных и раненых и выхода мирного населения, которое желает покинуть район контртеррористической операции», — цитирует RT официального представителя российского внешнеполитического ведомства.

Начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил ранее, что боевики в Восточной Гуте держат в заложниках детей и женщин, используя их в качестве живого щита. По его словам, в отношении мирного населения террористы творят произвол вплоть до проведения показательных казней.

Накануне представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что в рамках гуманитарной миссии из Восточной Гуты удалось вывести 13 человек, среди них пять детей.

Ранее в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Восточной Гуте.

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