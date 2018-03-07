ЦПВС возлагает на террористов ответственность за срыв гуманитарной паузы в Восточной Гуте

Во время девятой гуманитарной паузы боевики опять не дали гражданскому населению покинуть Восточную Гуту, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Об этом стало известно в среду, 9 марта.

«Незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать выход мирных граждан», – цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что такая позиция боевиков вызывает раздражение мирных жителей, которые уже поднимают государственные флаги Сирии.

28 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что проблемы с реализацией гуманитарной паузы в Восточной Гуте создают силы, поддерживающие оппозицию Сирии, а также боевики террористических группировок.