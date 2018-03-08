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Волнения возникли в ряде населенных пунктов Сирии из-за действий боевиков

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Обстановка в нескольких населенных пунктах Сирии накалилась из-за действий боевиков, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, стихийные волнения были зафиксированы в населенных пунктах Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма, Джисрейн, Арбил и Дума.

«Более того, есть данные, что и среди рядовых боевиков появились желающие покинуть Восточную Гуту, в том числе вместе со своими семьями. Однако их главари категорически против и угрожают расправой любым потенциальным перебежчикам», — передает его слова ТАСС.

8 марта доставка гумпомощи жителям Восточной Гуты была отложена из-за обстрелов гуманитарного коридора террористами.

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