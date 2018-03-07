СБ ООН по итогам трехчасовой встречи по Сирии ограничился заявлением в 1 минуту

Совет Безопасности ООН провел в среду закрытую встречу по ситуации в Сирии, отчет о ней для прессы ограничился минутой. Столько потратил председатель Совбеза — голландский дипломат Карел Ян Густаф ван Остер в среду, 7 марта, зачитывая заявление.

«Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией. Также обсуждалось прекращение огня», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, СБ ООН вновь призвал выполнять резолюцию, требующую установить 30-дневную паузу в боевых действиях для оказания гуманитарной помощи сирийскому населению.

Принятая 24 февраля СБ ООН резолюция 2401 требует от всех сторон конфликта в Сирии прекратить столкновения на 30 дней на всей территории страны. В настоящее время решение не соблюдается в Восточной Гуте. По инициативе президента РФ Владимира Путина в этом регионе установлена пятичасовая ежедневная гумпауза, которая также не соблюдается боевиками.