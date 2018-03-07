Прямой эфир

СБ ООН по итогам трехчасовой встречи по Сирии ограничился заявлением в 1 минуту

0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Безопасности ООН провел в среду закрытую встречу по ситуации в Сирии, отчет о ней для прессы ограничился минутой. Столько потратил председатель Совбеза — голландский дипломат Карел Ян Густаф ван Остер в среду, 7 марта, зачитывая заявление.

«Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией. Также обсуждалось прекращение огня», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, СБ ООН вновь призвал выполнять резолюцию, требующую установить 30-дневную паузу в боевых действиях для оказания гуманитарной помощи сирийскому населению.

Принятая 24 февраля СБ ООН резолюция 2401 требует от всех сторон конфликта в Сирии прекратить столкновения на 30 дней на всей территории страны. В настоящее время решение не соблюдается в Восточной Гуте. По инициативе президента РФ Владимира Путина в этом регионе установлена пятичасовая ежедневная гумпауза, которая также не соблюдается боевиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон призвал Путина повлиять на Дамаск для выполнения резолюции СБ ООН
РФ предложила проект заявления СБ ООН по гуманитарной паузе в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017