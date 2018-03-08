Сирийские военные пресекли поставку оружия боевикам в Восточной Гуте

Сирийские военные пресекли поставку значительного количества оружия и боеприпасов боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в районе Восточная Гута близ Дамаска.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство SANA.

«В сотрудничестве с некоторыми жителями Гуты и основываясь на точной информации разведки, подтвердившей попытку провезти оружие и боеприпасы террористам в Восточной Гуте, один из патрулей силовиков устроил засаду на одном из возможных направлений движения террористов в Гуту», — цитирует агентство офицера сирийских войск.

Он отметил, что военным удалось захватить два грузовика с боеприпасами и оружием, в том числе американского производства. Также в грузовиках обнаружили наркотики, медицинские средства и аппаратуру спутниковой связи.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют террористические группировки. 5 марта гуманитарному конвою не удалось доставить в Восточную Гуту медикаменты. Из-за непрекращающихся атак международные организации перенесли сроки доставки помощи в пригород Дамаска.