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В Сирии открыли доппункт пропуска для выхода жителей из Восточной Гуты

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Сирийские власти открыли дополнительный пункт пропуска Млеха – Джисрейн, чтобы мирные жители могли покинуть Восточную Гуту, однако боевики препятствуют выходу. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

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«Сегодня для выхода мирных жителей из данных населенных пунктов сирийскими властями был открыт дополнительный пункт пропуска Млеха – Джисрейн. При перемещении мирных жителей на пункт пропуска боевики группировки «Фейлак ар-Рахман» расстреляли их», - цитирует Евтушенко агентство ТАСС.

По его словам, не менее 1,5 тыс. жителей Восточной Гуты готовы выйти из анклава. Люди сообщают на горячую линию центра по примирению о невыносимых условиях и хотят покинуть зону деэскалации, даже минуя подготовленный гуманитарный коридор. Однако «лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода населения из Восточной Гуты».

Днем 8 марта террористы открыли огонь по автомобилю, на котором мирные граждане пытались покинуть территорию анклава. Позже боевики обстреляли из минометов российских и западных журналистов, погиб сирийский военный корреспондент. Среди россиян погибших нет.

5 марта гуманитарному конвою не удалось доставить в Восточную Гуту медикаменты. Из-за непрекращающихся атак международные организации перенесли сроки доставки помощи в пригород Дамаска.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). 

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