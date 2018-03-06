Армия Сирии предложила боевикам покинуть Восточную Гуту с оружием

Служащие армии Сирии открыли гуманитарный коридор в Восточной Гуте для мирных жителей и для боевиков, которым предложили покинуть район вместе с семьями и оружием. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Гуманитарная пауза была объявлена в регионе 6 марта с 9 до 14 часов.

«На этот раз гуманитарный коридор был открыт не только для мирного населения Восточной Гуты, но и для боевиков с их семьями. При этом членам незаконных вооруженных формирований разрешено иметь при себе личное оружие», — приводит его слова «РИА Новости». Вместе с тем генерал-майор отметил, что никто из мирных жителей пока не покинул зону конфликта.

Ранее портал iz.ru писал, что власти Турции объявили о планах построить на севере Сирии девять лагерей для беженцев.