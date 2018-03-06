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Песков прокомментировал сообщения о планах США нанести удары по Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Обвинения США в использовании химоружия властями Сирии вызывают сожаление в Кремле, и Москва надеется, что Вашингтон не станет предпринимать действий, нарушающих международное право. Об этом во вторник, 6 марта, журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп изучает возможность «наказать» действующее сирийское руководство из-за сообщений об атаках с применением хлорина. При этом пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что министр обороны США Джеймс Мэттис не обсуждал эту тему с американским лидером.

В свою очередь официальный представитель Кремля напомнил, что факт уничтожения химоружия властями САР был подтвержден не только Россией, но и ОЗХО.

«Мы сожалеем в связи с такой позицией (Вашингтона. — Ред.), считаем, что причиной для каких-либо обвинений могут быть выводы международной рабочей группы. В отсутствие таковых — это инсинуация. Давайте надеяться на то, что никаких действий, которые приводили бы к дальнейшему нарушению международного права, не произойдет», — заявил пресс-секретарь президента.

2 марта посольство РФ в Вашингтоне предостерегло американское руководство от попыток нанести удары по объектам сирийских властей, используя в качестве предлога беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ в Восточной Гуте и Идлибе. В конце февраля глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Москва ожидает новых информационных вбросов о якобы имевшем место применении властями Сирии химического оружия.

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