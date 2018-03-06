СМИ узнали о планах Трампа нанести новый удар по сирийской армии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения новых военных акций против властей Сирии в ответ на сообщения о якобы использовании ими химического оружия.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Трамп запросил варианты действий «по наказанию правительства [президента Сирии Башара] Асада» на фоне сообщений об атаках с применением хлорина.

По словам собеседника издания, Трамп «не определился насчет конкретных военных действий», участники встречи «решили продолжить следить за ситуацией».

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, в свою очередь, заявила, что «такой беседы не было» и министр обороны Джеймс Мэттис не принимал участие в обсуждении.

Ранее 2 марта посольство России в Вашингтоне предостерегло США от попыток использовать бездоказательные обвинения Дамаска в химатаках в качестве предлога для ударов по объектам властей Сирии.

В дипмиссии подчеркнули, что США продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ как инструмент антисирийской геополитической инженерии.