Прямой эфир

СМИ узнали о планах Трампа нанести новый удар по сирийской армии

0
Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения новых военных акций против властей Сирии в ответ на сообщения о якобы использовании ими химического оружия.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Кровавое перемирие
Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня

Трамп запросил варианты действий «по наказанию правительства [президента Сирии Башара] Асада» на фоне сообщений об атаках с применением хлорина.

По словам собеседника издания, Трамп «не определился насчет конкретных военных действий», участники встречи «решили продолжить следить за ситуацией».

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, в свою очередь, заявила, что «такой беседы не было» и министр обороны Джеймс Мэттис не принимал участие в обсуждении.

Ранее 2 марта посольство России в Вашингтоне предостерегло США от попыток использовать бездоказательные обвинения Дамаска в химатаках в качестве предлога для ударов по объектам властей Сирии.

В дипмиссии подчеркнули, что США продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ как инструмент антисирийской геополитической инженерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пентагон заявил о невозможности быстро завершить операцию в Сирии
Лавров обвинил США в намерении вывести боевиков в Сирии из-под удара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017