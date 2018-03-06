Пентагон заявил о невозможности быстро завершить операцию в Сирии

Операция США в Сирии может затянуться, заявил представитель пресс-службы Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

«Коалиция добьется своих целей, но возросшая сложность ситуации в Сирии может привести к тому, что операции продлятся дольше», — цитирует его слова «РИА Новости».

Также он отметил, что часть бойцов Сирийских демократических сил (СДС) прекратила участие в операции против группировки ИГ (организация запрещена в России), которую проводит коалиция во главе с США в долине реки Евфрат.

Власти США с 2014 года проводят в Сирии операцию против террористов ИГ и действуют без разрешения властей страны. По данным Совбеза России, под этим предлогом в Сирии уже развернуто примерно 20 военных баз.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по Сирии, которая предусматривает полное прекращение боевых действий в Восточной Гуте на 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению. Несмотря на это, боевики продолжают обстрелы.