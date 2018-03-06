Турция хочет построить на севере Сирии девять лагерей для беженцев

Власти Турции хотят построить на севере Сирии девять лагерей для беженцев, там смогут разместиться до 170 тыс. человек, рассказал пресс-секретарь турецкого МИДа Хами Аксой.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Турция поставляет гуманитарную помощь в районы соседней Сирии, где в ней нуждаются. Лагеря для беженцев появятся в районе Идлиба и в там, где проходила операция вооруженных сил Турции «Щит Евфрата» в 2016–2017 годах, добавил он, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Турция заявила о завершении первого этапа операции в сирийском Африне.