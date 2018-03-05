В Анкаре в ходе рейдов задержали 12 подозреваемых в связях с ИГ

В ходе рейдов в понедельник, 5 марта, в Анкаре задержали 12 подозреваемых в связях с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ). Об этом рассказало издание «Сабах» со ссылкой на городскую прокуратуру.

При этом из-за террористической угрозы было закрыто посольство США в Турции, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, прокуратура выписала еще 20 ордеров на арест. Американским гражданам рекомендовано избегать массовых скоплений народа в районе туристических достопримечательностей.

27 февраля пражский городской суд освободил из-под стражи бывшего главу сирийских курдов, экс-председателя партии «Демократический союз» Салиха Муслима. Об этом сообщил адвокат Муслима.

Анкара добивалась его экстрадиции, так как в Турции он подозревается в сотрудничестве с террористами.