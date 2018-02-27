Прямой эфир

Пражский суд освободил экс-лидера сирийских курдов

0
Фото: Global Look Press/CTK/Vit Simanek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пражский городской суд освободил из-под стражи бывшего главу сирийских курдов, экс-председателя партии «Демократический союз» Салиха Муслима. Об этом сообщил адвокат Муслима. 

Государство против курдов
Что общего у подконтрольного Турции анклава в Сирии и созданного Израилем Свободного Ливана

Как передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на слова представителя суда Маркеты Пуци, официальное решение будет опубликовано позднее. 

Портал iz.ru ранее сообщал о задержании Муслима. Он был задержан в Праге по международному ордеру на арест, выданному Турцией.

Муслим был помещен в камеру предварительного заключения. Анкара добивалась его экстрадиции, так как в Турции он подозревается в сотрудничестве с террористами.

С 20 января Турция проводит в приграничном сирийском районе Африн военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против военизированных курдских формирований.

Боевые действия нацелены в том числе на членов пользующихся поддержкой США курдских партий «Силы народной самообороны» и «Демократический союз».

Подробная информация об операции «Оливковая ветвь» и связанных с ней событиях доступна в сюжете портала iz.ru. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров заявил о попытках США создать в Сирии государство с опорой на курдов
Президент Турции раскритиковал американскую поддержку курдов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017