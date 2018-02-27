Пражский суд освободил экс-лидера сирийских курдов

Пражский городской суд освободил из-под стражи бывшего главу сирийских курдов, экс-председателя партии «Демократический союз» Салиха Муслима. Об этом сообщил адвокат Муслима.

Как передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на слова представителя суда Маркеты Пуци, официальное решение будет опубликовано позднее.

Портал iz.ru ранее сообщал о задержании Муслима. Он был задержан в Праге по международному ордеру на арест, выданному Турцией.

Муслим был помещен в камеру предварительного заключения. Анкара добивалась его экстрадиции, так как в Турции он подозревается в сотрудничестве с террористами.

С 20 января Турция проводит в приграничном сирийском районе Африн военную операцию «Оливковая ветвь», направленную против военизированных курдских формирований.

Боевые действия нацелены в том числе на членов пользующихся поддержкой США курдских партий «Силы народной самообороны» и «Демократический союз».

Подробная информация об операции «Оливковая ветвь» и связанных с ней событиях доступна в сюжете портала iz.ru.