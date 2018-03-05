Турция заявляет о «нейтрализации» почти 2,8 тыс. бойцов ИГ и курдских ополченцев

Турецкая армия с начала операции в Африне нейтрализовала 2795 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ). С таким заявлением выступил вице-премьер страны Бекир Боздаг в понедельник, 5 марта.

При этом Турция очистила от террористов 142 объекта, большинство из которых — населенные пункты, сообщает «Интерфакс».

Операция ВС Турции «Оливковая ветвь» стартовала 20 января. Тогда турецкая авиация начала наносить удары по территории Африна.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями, после того как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

26 февраля стало известно, что США и Турция обсуждают варианты деэскалации конфликта в сирийском приграничном районе Африн.