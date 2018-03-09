Гуманитарный конвой успешно вернулся из Восточной Гуты к пункту пропуска

Конвой международных гуманитарных организаций успешно вернулся из Восточной Гуты к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин. Об этом сообщил представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Акция прошла успешно. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасный проход колонны, вся она в полном составе благополучно вернулась на пункт пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин», - сказал он.

9 марта конвой из 15 автомобилей был направлен в пригород Дамаска и успешно провел разгрузку в Восточной Гуте. Накануне международные организации перенесли сроки доставки помощи из-за непрекращающихся атак боевиков – за 7 и 8 марта под обстрелами террористов погибли более 100 человек, в том числе сирийский военный корреспондент.

Ранее 5 марта гумконвою не удалось доставить медикаменты – боевики задержали машины на полтора часа, три грузовика прибыли в Восточную Гуту практически пустыми. Ранее террористы обещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют террористические группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).