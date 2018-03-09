Прямой эфир

Мирные жители скопились у гуманитарного коридора в Восточной Гуте

0
Фото: Global Look Press/Samer Bouidani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большое число мирных жителей скопилось в районах Восточной Гуты, прилегающих к южному гуманитарному коридору в населенном пункте Млеха. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин со ссылкой на данные армии САР.

«Сирийскими властями на юге Восточной Гуты открыт дополнительный пункт пропуска в направлении Джисрейн - Млеха. В прилегающих к нему районах фиксируется большое скопление мирных жителей, желающих выйти из зоны деэскалации», — приводит его слова ТАСС.

При этом Владимир Золотухин сообщил, что боевики препятствуют попыткам жителей анклава покинуть его и не прекращают обстрелы даже во время гуманитарных пауз. Известно, что среди мирного населения есть погибшие и раненые, но точное их число установить не удается.

По данным центра, за прошедшие сутки боевики выпустили сторону Дамаска 18 мин. В результате пострадали два мирных жителя.

Ранее портал iz.ru писал, что второй гумконвой из 15 автомобилей добрался до Восточной Гуты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Восточной Гуте за 48 часов погибли более 100 человек
Сирийские военные пресекли поставку оружия боевикам в Восточной Гуте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017