Мирные жители скопились у гуманитарного коридора в Восточной Гуте

Большое число мирных жителей скопилось в районах Восточной Гуты, прилегающих к южному гуманитарному коридору в населенном пункте Млеха. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин со ссылкой на данные армии САР.

«Сирийскими властями на юге Восточной Гуты открыт дополнительный пункт пропуска в направлении Джисрейн - Млеха. В прилегающих к нему районах фиксируется большое скопление мирных жителей, желающих выйти из зоны деэскалации», — приводит его слова ТАСС.

При этом Владимир Золотухин сообщил, что боевики препятствуют попыткам жителей анклава покинуть его и не прекращают обстрелы даже во время гуманитарных пауз. Известно, что среди мирного населения есть погибшие и раненые, но точное их число установить не удается.

По данным центра, за прошедшие сутки боевики выпустили сторону Дамаска 18 мин. В результате пострадали два мирных жителя.

Ранее портал iz.ru писал, что второй гумконвой из 15 автомобилей добрался до Восточной Гуты.