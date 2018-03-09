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Второй гумконвой добрался до Восточной Гуты

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Второй конвой с гуманитарной помощью из 15 автомобилей добрался до Восточной Гуты, началась разгрузка. Об этом заявил представитель центра центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин в пятницу, 9 марта.

«Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район», – цитирует его «Интерфакс».

5 марта представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что гуманитарному конвою Красного Полумесяца не удалось доставить в Восточную Гуту медикаменты, три грузовика прибыли практически пустыми.

Отмечается, что тогда боевики удерживали конвой в течение 1,5 часов в «серой зоне» — между пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин и Восточной Гутой, не давая ему проезд.

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