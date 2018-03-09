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Гумконвой из 15 машин отправится в Восточную Гуту

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Гуманитарный конвой международных организаций, отмененный накануне из-за обстрелов, направится в Восточную Гуту в пятницу, 9 марта, сообщил представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, передает «РИА Новости».

Генерал отметил, что решение о заходе колонны из 15 автомобилей в Восточную Гуту было принято в ночь на пятницу.

«Акция пройдёт при поддержке российского центра по примирению враждующих сторон», – добавил он.

Накануне стало известно, что столкновения, авиаудары и обстрелы привели к смерти за два дня более 100 человек в пригороде Дамаска Восточной Гуте. 

Днем 8 марта террористы открыли огонь по автомобилю, на котором мирные граждане пытались покинуть территорию анклава. Позже боевики обстреляли из минометов российских и западных журналистов, погиб сирийский военный корреспондент

5 марта гуманитарному конвою не удалось доставить в Восточную Гуту медикаменты

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