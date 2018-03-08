В Восточной Гуте за 48 часов погибли более 100 человек

За последние 48 часов столкновения, авиаудары и обстрелы привели к смерти более 100 человек в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, бои в Восточной Гуте и минометные обстрелы Дамаска не стихают, ставя под угрозу безопасность гражданского населения и препятствуя оказанию гуманитарной помощи нуждающимся.

Он подтвердил, что ООН, Сирийское арабское общество Красного Полумесяца и Международный комитет Красного Креста 8 марта не смогли возобновить операцию по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Дума в Восточной Гуте, прерванную 5 марта из-за авиаударов и обстрелов.

В четверг, 8 марта, сирийские военные пресекли поставку значительного количества оружия и боеприпасов боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) близ Дамаска.

Военным удалось захватить два грузовика с боеприпасами и оружием, в том числе американского производства. Также в них обнаружили наркотики, медицинские средства и аппаратуру спутниковой связи.

В четверг, 8 марта, боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты, в населенный пункт Млеха. Они попали под обстрел в 1 км от выхода, где их ожидали родственники.

В настоящее время вВосточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Террористы нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.