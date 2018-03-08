Прямой эфир

В Восточной Гуте за 48 часов погибли более 100 человек

0
Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние 48 часов столкновения, авиаудары и обстрелы привели к смерти более 100 человек в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, бои в Восточной Гуте и минометные обстрелы Дамаска не стихают, ставя под угрозу безопасность гражданского населения и препятствуя оказанию гуманитарной помощи нуждающимся.

Кровавое перемирие
Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня

Он подтвердил, что ООН, Сирийское арабское общество Красного Полумесяца и Международный комитет Красного Креста 8 марта не смогли возобновить операцию по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Дума в Восточной Гуте, прерванную 5 марта из-за авиаударов и обстрелов.

В четверг, 8 марта, сирийские военные пресекли поставку значительного количества оружия и боеприпасов боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) близ Дамаска.

Военным удалось захватить два грузовика с боеприпасами и оружием, в том числе американского производства. Также в них обнаружили наркотики, медицинские средства и аппаратуру спутниковой связи.

В четверг, 8 марта, боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты, в населенный пункт Млеха. Они попали под обстрел в 1 км от выхода, где их ожидали родственники.

В настоящее время вВосточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Террористы нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ранения при обстреле Дамаска боевиками получили девять человек
В Сирии открыли доппункт пропуска для выхода жителей из Восточной Гуты
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017