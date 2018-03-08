Ранения при обстреле Дамаска боевиками получили девять человек

Боевики выпустили восемь мин по жилым кварталам Дамаска, в результате ранения получили девять человек. Об этом заявил в четверг, 8 марта, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Было выпущено восемь мин, ранено девять человек. Есть разрушения», – цитирует его ТАСС.

При этом в четверг была введена очередная, 10 по счету, гуманитарная пуза. Боевики могли покинуть Восточную Гуту вместе с семьями.

С 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина гуманитарная пауза в Восточной Гуте — пригороде Дамаска действует ежедневно с 9:00 до 14:00, чтобы исключить жертвы среди мирного населения.

При этом боевики в Восточной Гуте осложняют гуманитарную ситуацию, проводя обыски в домах местных жителей и отбирая у них продукты питания и листовки, которые служат пропусками в гуманитарный коридор.