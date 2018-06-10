Асад назвал ответственных за продолжение войны в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что ответственность за продолжение войны в стране несут страны Запада. Об этом он заявил в интервью газете Mail on Sunday, передает ТАСС. Данное интервью является первым, которое политик дал британским СМИ с 2015 года.

Сирийский лидер отметил,что Россия и Иран в то же время стараются не вмешиваться в конфликт и диктовать свои условия.

«Я всегда говорил, что мы можем урегулировать этот конфликт менее чем за год. Он не сложен. Что его осложнило, так это внешнее вмешательство», — сказал Асад, подчеркнув, что террористы получают поддержку со стороны Запада.

Он также считает, что западные страны, в частности США Великобритания и Франция будут пытаться затянуть кризис в Сирии и отдалить его урегулирование для жителей страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сирийское правительство полностью выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации в стране.