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Асад назвал ответственных за продолжение войны в Сирии

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент Сирии Башар Асад заявил, что ответственность за продолжение войны в стране несут страны Запада. Об этом он заявил в интервью газете Mail on Sunday, передает ТАСС. Данное интервью является первым, которое политик дал британским СМИ с 2015 года.

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Сирийский лидер отметил,что Россия и Иран в то же время стараются не вмешиваться в конфликт и диктовать свои условия. 

«Я всегда говорил, что мы можем урегулировать этот конфликт менее чем за год. Он не сложен. Что его осложнило, так это внешнее вмешательство», — сказал Асад, подчеркнув, что террористы получают поддержку со стороны Запада.

Он также считает, что западные страны, в частности США Великобритания и Франция будут пытаться затянуть кризис в Сирии и отдалить его урегулирование для жителей страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сирийское правительство полностью выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации в стране.

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