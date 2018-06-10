Макрон заявил о достижении общей позиции по Сирии на саммите G7

Участники саммита «Большой семерки» достигли единой позиции по вопросу о ситуации в Сирии. С таким заявлением по итогам G7 выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, страны смогли прийти к единому взгляду на ситуации и договорились продолжать борьбу с терроризмом и химическим оружием до окончательной победы, а также сделать все необходимое для достижения всеобъемлющего политического урегулирования, сообщает ТАСС.

Саммит G7 в канадском Квебеке завершился 9 июня. Его участники — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония обсуждали торговые тарифы американской администрации, ядерную программу Ирана и Парижское соглашение по климату.

Также участники затронули и тему отношений с Россией, на действия которой премьер-министр Соединенного Королевства предложила создать структуру быстрого реагирования.

8 июня перед поездкой на саммит G7 президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в этот формат, так как это позволит усилить переговоры на международном уровне для решения тех или иных глобальных проблем.

Ранее в МИД России заявили, что присоединение к G7 не является для страны актуальным вопросом, и добавили, что такой формат устарел и на сегодняшний день более подходящим вариантом является G20 или БРИКС.