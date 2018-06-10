Канада не заинтересована в возвращении России в «Большую восьмерку»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита «Большой семерки» заявил, что страна не заинтересована в возвращении России в формат G8.

Президент США Дональд Трамп дважды сделал заявление, в котором призвал вернуть Россию в состав «Большой восьмерки», отметив, что страна необходима за столом переговоров.

Ранее в МИД России заявили, что присоединение к G7 не является для страны актуальным вопросом, и добавили, что такой формат устарел и на сегодняшний день более подходящим вариантом является G20 или БРИКС.

Формат G8 прекратил существовать в 2014 году после присоединения Крыма к России. Другие страны «Восьмерки» (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия) отказались работать с Россией и начали проводить встречи в формате G7.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и ряд зарубежных стран не признают итоги голосования и называют полуостров оккупированной территорией. Россия утверждает, что процедура присоединения соответствовала международным нормам.

Саммит G7 в канадском Квебеке завершился 9 июня. Его участники — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония обсуждали торговые тарифы американской администрации, ядерную программу Ирана и Парижское соглашение по климату.