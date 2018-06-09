Трамп вновь призвал вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия должна вернуться в состав «большой восьмерки».

«Нужно позволить России вернуться, она нужна нам за столом переговоров», — приводит его слова CNN.

Накануне американский лидер уже делал аналогичное заявление.

Ранее в МИД России заявили, что присоединение к G7 не является для страны актуальным вопросом.

«Они начинают выставлять предварительные условия, делать вид, что мы должны двигаться по какой-то «дорожной карте», даже не спросив, заинтересованы мы в принципе в достижении какой-то конечной точки или нет», — сказал замглавы ведомства Сергей Рябков.

Он добавил, что такой формат устарел и на сегодняшний день более подходящим вариантом является G20 или БРИКС.

Формат G8 прекратил существовать в 2014 году после присоединения Крыма к России. Другие страны восьмерки (США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия) отказались работать с Россией и начали проводить встречи в формате G7.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и ряд зарубежных стран не признают итоги голосования и называют полуостров оккупированной территорией. Россия утверждает, что процедура присоединения соответствовала международным нормам.