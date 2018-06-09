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В МИД назвали неактуальным вопрос присоединения России к G7

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Присоединение России к «большой семерке» (G7) не является актуальным вопросом для Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

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«Они начинают выставлять предварительные условия, делать вид, что мы должны двигаться по какой-то «дорожной карте», даже не спросив, заинтересованы мы в принципе в достижении какой-то конечной точки или нет», — сказал дипломат.

Формат «семерки» Рябков назвал устаревшим. По его словам, сегодня существуют более мощные альтернативные варианты, такие как БРИКС и «большая двадцатка» (G20), в которых присутствует Россия.

Он также прокомментировал намерение стран G7 выработать механизм быстрого реагирования на действия, исходящие от Москвы. По мнению дипломата, сама постановка этого вопроса «анекдотична», поскольку предпринимаемые российской стороной меры являются ответом на недружественные шаги стран, которые входят в «семерку».

«Остается только сожалеть, что деградация внешнеполитической мысли в ряде столиц дошла до этой степени», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».

8 июня перед поездкой на саммит G7 президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в этот формат, так как это позволит усилить переговоры на международном уровне для решения тех или иных глобальных проблем.

Саммит «большой семерки» в канадском Квебеке завершится 9 июня. Его участники — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония обсуждают торговые войны, ядерную программу Ирана и Парижское соглашение по климату. Затронули и тему отношений с Россией, на действия которой премьер-министр Соединенного Королевства предложила создать структуру быстрого реагирования.

Форум развитых экономических стран с 1998 года представлял собой G8, в котором принимала участие российская сторона. Четыре года назад на фоне присоединения Крыма к России участники клуба решили собраться в формате G7, заявив, что их не устраивает политика Москва в отношении полуострова, а для дальнейшего присутствия в «большой семерке» ей необходимо пересмотреть свою позицию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, большинство участников которого высказались за воссоединение с Россией. Украина и страны Запада результаты плебисцита не признали. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

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