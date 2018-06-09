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Заявления Трампа по поводу возвращения РФ в G8 удивили Белый дом

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Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Сотрудники администрации США не проводили обсуждения относительно повторного присоединения России к G7 до заявлений американского президента Дональда Трампа.

По сведениям CNN, заявления Трампа по поводу РФ и G7 «удивили не только союзников США и политиков, но и Совет национальной безопасности» Белого дома. Источник в СНБ отметил, что высказывания президента США не были заранее запланированы.

Сотрудник СНБ также констатировал, что вопрос о месте и времени проведения саммита Трампа и президента РФ Владимира Путина пока не решен. По его словам, информация о возможности встречи поступала, однако на данный момент СНБ не работает над этим.

Президент США, перед тем как отправиться на встречу лидеров «большой семерки» в Канаду, заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.

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