Заявления Трампа по поводу возвращения РФ в G8 удивили Белый дом

Сотрудники администрации США не проводили обсуждения относительно повторного присоединения России к G7 до заявлений американского президента Дональда Трампа.

По сведениям CNN, заявления Трампа по поводу РФ и G7 «удивили не только союзников США и политиков, но и Совет национальной безопасности» Белого дома. Источник в СНБ отметил, что высказывания президента США не были заранее запланированы.

Сотрудник СНБ также констатировал, что вопрос о месте и времени проведения саммита Трампа и президента РФ Владимира Путина пока не решен. По его словам, информация о возможности встречи поступала, однако на данный момент СНБ не работает над этим.

Президент США, перед тем как отправиться на встречу лидеров «большой семерки» в Канаду, заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.