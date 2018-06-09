Советник Киссинджера заявил о преемственности политики Обамы и Трампа

Советник Генри Киссинджера, профессор Йельского университета Томас Грэм в интервью «Известиям» рассказал о кризисе в отношениях США и Европы. По его словам, внешняя политика Трампа во многом продолжает курс бывшего главы Белого дома Барака Обамы, «особенно в области геополитики».

«Обама не обращал внимания на позицию Европы, особенно в период первого срока. Для него главной была развивающаяся Азия — так называемый поворот на Восток. Именно в конце правления Обамы был поднят вопрос, что Европа не платит за свою оборону. Эту проблему сегодня поднимает Трамп», — считает Грэм.

Также он заявил о необходимости «полноценного саммита» президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако отметил, что «многое зависит от того, когда закончится расследование спецпрокурора Роберта Мюллера».

«Если не будет предъявлено серьезных претензий к Трампу, он будет более свободен и сможет начать определенные процессы на российском направлении», — добавил Грэм.

Кроме того, советник Киссинджера оценил место России в системе международных отношений в ближайшие 10 лет.

«Россия оказывает влияние на стратегически важные регионы в мире — Европу, Ближний Восток, Восточную Азию и Арктику. Для того чтобы проводить свою политику, другие страны вынуждены учитывать интересы и возможные действия РФ», — подчеркнул Грэм.

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