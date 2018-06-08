Страны Евросоюза на саммите G7 выступили против возвращения России

Участники саммита «большой семерки» в Канаде из стран ЕС (Франция, Италия, Германия и Великобритания) единогласно выступили против возвращения России на этот неформальный форум. Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на советников президента Франции Эммануэля Макрона.

По их словам, лидеры указанных стран обменялись мнениями перед началом саммита в Канаде и пришли к выводу, что «европейская позиция не поддерживает возвращение России». При этом участники саммита не отрицают «возможности установить диалог».

C идей восстановить «большую восьмерку» с Россией в составе выступил президент США Дональд Трамп.

Агентство отмечает, что заявление о возможности наладить контакт с Москвой было сделано в угоду премьер-министру Италии Джузеппе Конте, который ранее написал в Twitter, что желает возвращения России в объединение.

Намерение лидеров G7 поддерживать отношения с Москвой ранее также подтвердил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Саммит G7 состоится 8–9 июня в Квебеке.