Новый премьер Италии поддержал идею Трампа о возвращении России в G8

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в «большую восьмерку» (G8).

Об этом глава итальянского правительства написал на своей странице в Twitter, передает «Газета.ру».

На этой неделе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

Дональд Трамп заявил перед вылетом в Канаду на саммит G7, что Россию нужно вернуть в состав G8. Его позицию по данному вопросу не разделила Канада, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала невозможным возвращение РФ в формат G8.

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в канадской провинции Квебек.