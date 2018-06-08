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Новый премьер Италии поддержал идею Трампа о возвращении России в G8

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Фото: TASS/R4924_italyphotopress
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Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в «большую восьмерку» (G8).

Об этом глава итальянского правительства написал на своей странице в Twitter, передает «Газета.ру».

На этой неделе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

Дональд Трамп заявил перед вылетом в Канаду на саммит G7, что Россию нужно вернуть в состав G8. Его позицию по данному вопросу не разделила Канада, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала невозможным возвращение РФ в формат G8.

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в канадской провинции Квебек. 

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