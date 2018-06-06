Политолог оценил заявление Меркель о возвращении России в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявляя о том, что Россия не может присоединиться к G7, блефует. Москва сама не заинтересована в возвращении к формату «большой восьмерки», заявил в беседе с iz.ru политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

В среду, 6 июня, Меркель заявила, что присоединение России к «большой семерке» пока невозможно, а возвращение объединения к формату G7 было неизбежным. Соответствующее мнение политик высказала в ходе выступления в бундестаге. Канцлер при этом отметила, что диалог стран G7 с РФ не обрывается.

«Понятно, что Россию пытаются развести эти западные лидеры. Не нужна России никакая «большая семерка». В «большой двадцатке» можем говорить с куда более представительным кругом стран мира. И с [президентом США Дональдом] Трапом будем говорить напрямую, без всяких европейцев. Потому что сейчас, с моей точки зрения, есть только три альфа-самца в мировой политике: Трамп, Путин и товарищ Си (председатель КНР Си Цзиньпин. — iz.ru)», — подчеркнул Домрин.

По мнению эксперта, европейские лидеры мечтают о G8, для того чтобы Россия могла противостоять Трампу.

«Вспомним, как Россия присоединилась к «большой семерке». В те самые времена ельцинщины, когда Россия была банановой республикой, решили подставить еще один стульчик, чтобы Россия особенно не возмущалась в момент, когда ее «потрошит» западное сообщество. Меня очень смущает, когда некоторые европейские лидеры, не только Меркель, но и тот же [президент Франции Эмманюэль] Макрон, пытаются использовать Россию в качестве тарана против Америки, — сказал Домрин. — Понятно совершенно, что Россия никогда не была оппонентом Америке в «большой восьмерке». Понятно совершенно, что Европа является вассалом США. Но использовать Россию, для того чтобы подставить еще раз вот такой стульчик, для того чтобы Россия что-то «прокукарекала» против Трампа, потому что «мы-то сами даже кукарекать не могем»?»