Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках правительственного часа в свободном режиме ответила на вопросы депутатов бундестага. Подобная форма общения стала новой вехой в немецкой политике. Весьма примечательно, что госпожа Меркель выбрала именно такой способ «обратной связи» с парламентом, не испугавшись резких вопросов и критики со стороны оппозиционных партий. Скорее всего, немецкий лидер пришла к выводу, что в условиях накопившихся противоречий как внутри страны, так и за ее пределами пришло время напрямую пообщаться со всеми политическими силами в парламенте.

Кроме того, по сравнению с предыдущими сроками канцлер уже не может похвастаться стабильной коалицией, а социал-демократы в любой момент могут выйти из правительства и не упускают возможностей выступить с критикой. При самом плохом сценарии Ангеле Меркель придется рассмотреть варианты сотрудничества с другими партиями. Думаю, поэтому в бундестаге и состоялся такой демократический диалог.

Многие задаются вопросом, кто же больше выиграл от разговора в парламенте? Уверен, что на самом деле это было выгодно всем. И та, и другая стороны получили свои дивиденды, использовав дискуссию в своих целях. Бундестаг — довольно открытый орган власти со своим парламентским телевидением. Любой желающий может наблюдать за депутатами и их дискуссиями. Однако, как правило, людям не хватает времени следить за этим. Здесь же всё выглядело гораздо интереснее для простого обывателя. А главное — все политические силы получили возможность, пусть и в ограниченном времени, заявить на общегерманском уровне о своих взглядах, позициях, задать канцлеру острые вопросы.

Ангела Меркель показала общественности, что в эти бурные времена, когда по швам трещат отношения с США, по-прежнему нет добрососедства с Россией, полыхает Евросоюз, она советуется со всеми партиями и знает, что делать. Она постаралась дать понять, что у нее есть ключи к решению главных проблем. Хотя, конечно, сложно не признать, что госпожа Меркель сейчас находится в довольно сложной ситуации. И далеко не факт, что у нее на руках есть реальные козыри, чтобы урегулировать наиболее острые вопросы.

Отвечая на вопросы о внешней политике и давая оценку мировым проблемам, канцлер в целом отделалась дежурными фразами. Она не решилась на резкие высказывания в адрес США, заявив о необходимости продолжать диалог с Вашингтоном. Однако примечательно, что в таком же ключе прозвучали ее слова и о России. Конечно, она не заявила, что будет снимать санкции и дружить, как это было раньше. Но она вновь повторила, что Берлин и Москва должны вести диалог.

Другое дело, что в вопросе восстановления отношений с Россией всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Есть значительная часть электората, проголосовавшая за левых или «Альтернативу для Германии», которые искренне хотят вернуться к добрососедским отношениям с Россией. Есть большая группа немцев, которых пугает Америка. И на волне антиамериканизма они поглядывают «на Восток». Однако избиратели ХДС/ХСС, либеральных партий и «зеленые» относятся к Москве весьма критически. Поэтому не стоит считать, будто одна Ангела Меркель хочет сохранить те же санкции. Иногда может показаться, что канцлеру достаточно нажать на две условные кнопки и всё изменится. Увы, это не так. Серьезные противоречия в немецком обществе по этому вопросу не позволяют решить проблему одномоментно.

Самое важное не то, что говорила госпожа Меркель, а то, что у депутатов была возможность задать болезненные вопросы. Кстати, весьма любопытно, что во время разговора акцент сместился на внешнеполитические темы, а не на внутренние. Для Германии это абсолютно нетипично. Традиционно немецкие политики и население интересуются больше собственной повесткой. Однако турбулентность на мировой арене заставила немецкую элиту заволноваться.

Автор — политолог, научный директор Германо-российского форума

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