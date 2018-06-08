Канада высказалась против возвращения РФ в G8

Канада не поменяла позицию касательно возобновления членства Российской Федерации в «большой восьмерке» (G8) и выступает против этого.

По данным агентства Reuters, об этом в пятницу, 8 июня, заявил представитель премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть Россию в состав «большой восьмерки». 6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что возврат России в «большую восьмерку» пока невозможен.

Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в канадской провинции Квебек.