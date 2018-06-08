Прямой эфир

В Кремле прокомментировали желание Трампа вернуть Россию в G8

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия концентрируется на других, нежели G7, форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его желании вернуть Россию в состав «большой восьмерки» (G8).

6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что возврат России в «большую восьмерку» пока невозможен, а возвращение объединения к формату G7 было неизбежным.

Отношения России со странами Запада осложнились после возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог оценил заявление Меркель о возвращении России в G8
Пушков назвал «мифологической» тему присоединения РФ к G7

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017