В Кремле прокомментировали желание Трампа вернуть Россию в G8

Россия концентрируется на других, нежели G7, форматах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его желании вернуть Россию в состав «большой восьмерки» (G8).

6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что возврат России в «большую восьмерку» пока невозможен, а возвращение объединения к формату G7 было неизбежным.

Отношения России со странами Запада осложнились после возвращения Крыма в состав России в 2014 году.