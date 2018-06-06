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Пушков назвал «мифологической» тему присоединения РФ к G7

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тему присоединения России к «большой семерке» и заявление федерального канцлера Ангелы Меркель о том, что возвращение к формату G8 невозможно.

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Сенатор отметил, что «Россия не заинтересована в участии в «большой восьмерке» в ее нынешнем виде», и назвал эту активно обсуждаемую тему «во многом «мифологической».

Во время нахождения в этой структуре Москва неоднократно подвергалась давлению коллег, напомнил Пушков.

«Идти в клуб, где семь или как минимум шесть игроков играют против тебя, не имеет никакого смысла, а быть постоянным объектом критики недостойно такой великой страны, как Россия», — приводит слова Пушкова «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, сама G7 является «клубом друзей Америки», указал он.

В беседе с порталом iz.ru политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин отметил, что Москва сама не заинтересована в возвращении к формату «большой восьмерки». По мнению эксперта, европейские лидеры мечтают о G8 для того, чтобы Россия могла противостоять Трампу. 

Ранее 6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что присоединение России к «большой семерке» пока невозможно.

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