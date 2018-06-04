В Кремле рассказали о снижении актуальности «большой семерки»

Роль «большой семерки» в современном мире снижается на фоне роста значимости «большой двадцатки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Актуальность этого образования с годами, с точки зрения российской стороны, падает, снижается. Потому что в изменяющейся обстановке как в международных политических, так и в экономических делах стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как «двадцатка», где Россия принимает активное участие», — сказал представитель Кремля, комментируя прозвучавшее в Германии предложение вернуть РФ в «большую семерку».

На вопрос, согласится ли Россия вернуться в G7, если такое предложение поступит, Песков сказал, что «здесь какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны».

Ранее, 3 июня, сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Россию необходимо вернуть в состав «большой семерки», чтобы создать противовес интересам США на будущих саммитах.