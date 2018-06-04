Прямой эфир

В Кремле рассказали о снижении актуальности «большой семерки»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роль «большой семерки» в современном мире снижается на фоне роста значимости «большой двадцатки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Старшие всегда прощают»
Россия может вернуться к проекту АЭС «Белене» и протянуть «Турецкий поток» до Болгарии, заявил Владимир Путин

«Актуальность этого образования с годами, с точки зрения российской стороны, падает, снижается. Потому что в изменяющейся обстановке как в международных политических, так и в экономических делах стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как «двадцатка», где Россия принимает активное участие», — сказал представитель Кремля, комментируя прозвучавшее в Германии предложение вернуть РФ в «большую семерку».

На вопрос, согласится ли Россия вернуться в G7, если такое предложение поступит, Песков сказал, что «здесь какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны».

Ранее, 3 июня, сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Россию необходимо вернуть в состав «большой семерки», чтобы создать противовес интересам США на будущих саммитах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва очень довольна итогами саммита «двадцатки»
Немецкий политик предложил «семерке» возобновить диалог с Россией в формате G7+1

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017