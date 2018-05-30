«Старшие всегда прощают»

Газопровод «Турецкий поток» может пройти через территорию Болгарии. Такая возможность сейчас прорабатывается, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым. По словам российского лидера, РФ готова вернуться и к проекту строительства АЭС «Белене», но — исключительно на рыночных условиях. Глава государства заявил о необходимости развивать взаимодействие с Болгарией в энергетической сфере, укрепляя тем самым европейскую энергобезопасность.

Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в Болгарию, подчеркнул Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров. По его словам, РФ на 100% обеспечивает потребности страны-партнера в природном газе: объем ежегодных поставок составляет около 3 млрд куб. м.

— Через территорию Болгарии проходят транзитные потоки российских углеводородов в другие страны Юго-Восточной Европы. Есть возможности развивать сотрудничество в этой важнейшей сфере, тем самым вносить еще больший вклад в обеспечение европейской энергетической безопасности, — заявил российский лидер.

Много внимания на переговорах было уделено так и не построенному газопроводу «Южный поток». Его собирались протянуть до болгарского побережья, но в итоге София отказалась от проекта. Его заменили газопроводом сопоставимой мощности, получившим название «Турецкий поток».

Однако труба с российским газом всё же может дотянуться до Балкан, рассказали участники переговоров. По словам Владимира Путина, накануне он уже обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вывод «Турецкого потока» на территорию Болгарии.

— Я так понимаю и вижу это — болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта «Южный поток», потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии. Но попробуем зайти с другой стороны, в данном случае через Турцию, — сказал Владимир Путин.

Бойко Борисов заверил, что теперь у его страны твердые намерения.

— Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Но старшие — они всегда большие и всегда прощают, — заметил он.

— Меня очень смущает — кто старший, кто младший. Имею в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить, — ответил российский президент.

Вспомнили на встрече и еще один крупный, но так и нереализованный проект в сфере энергетики — АЭС в Белене, для которого российский «Атомстройэкспорт» должен был построить два энергоблока. От стройки отказались в 2012 году по решению болгарской стороны.

По словам Владимира Путина, РФ может подключиться к возрождению проекта.

— Российская сторона готова вернуться к идее реализации проекта строительства АЭС «Белене» — разумеется, если болгарское руководство примет соответствующее решение. И, само собой разумеется, на рыночных основаниях, — отметил президент.

Пока же «Росатом» продолжит поставки ядерного топлива для болгарской АЭС «Козлодуй» и будет помогать в модернизации станции, заявил Владимир Путин.

В целом переговоры с премьером Болгарии были «весьма результативными», подчеркнул российский президент, отметив расширение экономического сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот двух стран вырос почти на четверть — до $3,5 млрд, сообщил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что двусторонние отношения опираются на многовековую дружбу, «культурную и духовную близость» народов. И для России важно, чтобы исторически сложившиеся с Болгарией связи продолжали развиваться на взаимовыгодной и равноправной основе, заключил президент.