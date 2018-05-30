Путин заявил о готовности сохранить объемы транзита газа через Украину

Некоторые объемы транзита газа через Украину будут сохранены. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявил президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства, сейчас ведется активная дискуссия вокруг проекта строительства газопровода «Северный поток – 2 ».

«Сколько будет по нему поставляться — вопрос, сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит, — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», — прокомментировал вопрос сохранения транзита Владимир Путин.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов также во время пресс-конференции заявил, что Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.

В 2015 году Болгария отказалась от прокладки трубопровода «Южный поток» через территорию своей страны. Позже Россия и Турция подписали соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток» аналогичной мощности. Согласно ему, строительство газопровода пройдет через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км.