Россия и Турция готовы продлить «Турецкий поток» до Болгарии

Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии. Об этом на встрече с президентом России в Москве заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Владимир Путин сообщил нам, что вчера разговаривал с президентом Турции и никто не возражает против того, чтобы трубопровод «Турецкий поток» продлился в сторону Болгарии», — сказал Борисов.

В свою очередь, российский президент подтвердил готовность России вернуться к проекту строительства в Болгарии АЭС «Белене» в случае, если София примет решение о ее сооружении.

«Российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС «Белене», разумеется, если болгарское руководство примет соответствующее решение, и, само собой разумеется, на рыночных основаниях», — приводит ТАСС слова Путина.

Правительство Болгарии отказалось от прокладки трубопровода «Южный поток» через территорию страны в 2014 году. Позднее Россия и Турция договорились о строительстве газопровода «Турецкий поток» аналогичной мощности. Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. В соответствии с графиком, первые поставки газа планируются на конец 2019 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V.