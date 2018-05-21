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В Госдуме оценили перспективы строительства «Болгарского потока»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Строительство «Болгарского потока» зависит не от разговоров, а от конкретных действий болгарской стороны. Такое мнение в интервью порталу iz.ru выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. По его словам, это не только соответствует требованиями энергетической безопасности и эффективности Софии, но и Европейского cоюза в целом. Кроме того, страна заручилась поддержкой ЕС в планах добиться увеличения объемов транзита газа. Предполагается, что после запуска газопровода «Турецкий поток» (из России в Турцию), Болгария будет получать российское топливо транзитом через соседнее государство. В этой связи глава республики заявил, что болгарская сторона намерена укрепить позиции регионального газораспределительного центра.

«Безусловно, в Болгарии очень развита сеть газотранспортной системы. В принципе, это удобное место входа газа из России. И короче путь в южную Европу. Плюсов очень много. Не случайно через Болгарию планировался ранее «Южный поток». Но, к сожалению, Евросоюз привел к тому, что проект был отложен. По большому счету, сейчас многое зависит от Болгарии и их конкретных действий, а не просто разговоров. Россия готова вернуться к обсуждению «Южного потока» или, так назвать, «Болгарского потока», при более конкретной позиции Болгарии», — сказал Ананских.

По словам депутата, ранее проект «Южный поток» свернулся из-за того, что Болгария прислушалась к мнению Евросоюза, который не оценил перспектив в строительстве газопровода.

«Это не политический проект, поэтому мнение Евросоюза здесь не нужно было учитывать. Мы пытались это неоднократно болгарам сказать, что так как это проект коммерческий, следовательно, он напрямую зависит от отношений между РФ и Болгарией», — сказал Ананских.

21 мая Румен Радев прибыл в Москву, где он встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым. На следующий день он отправится в Сочи. Там пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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