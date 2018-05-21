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Президент Болгарии заявил о необходимости прямых поставок российского газа

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Фото: TASS/ZUMA/Jakob Ratz
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Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью «Коммерсанту».

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«Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это «Болгарским потоком», — сообщил президент.

Радев добавил, что Болгария — самый логичный вариант транзита газа, как и Германия, куда проложен газопровод «Северный поток», и что в Болгарии также есть уже построенная и действующая газотранспортная система, соединяющая страну с другим государствами Центральной Европы.

Кроме того, страна заручилась поддержкой Евросоюза в планах добиться увеличения объемов транзита газа.

18 мая министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что стремление президента США Дональда Трампа заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2» для наращивания собственного экспорта не будет иметь эффекта.

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