Всем труба

В Германии приступили к строительству инфраструктуры для газопровода «Северный поток – 2», который пройдет по дну Балтики. При этом еще не все заинтересованные страны дали санкцию на прокладку трубы. ФРГ, крупнейший покупатель российского газа, стала первым государством, одобрившим проект. В компании-операторе Nord Stream 2, однако, уверены, что все разрешения будут получены. Заработать магистраль должна до конца 2019 года. В «Газпроме» уже заявили об амбициозных планах не ограничиваться только существующими проектами и о готовности поставить Европе «столько газа, сколько будет необходимо», может, даже с помощью «Северного потока – 3». Но для начала надо разобраться, может ли еще что-то сорвать второй «Поток». Об этом — в материале портала iz.ru.

Первый пошел

В немецком городе Лубмин, где располагается наземный стыковочный пункт будущего газопровода, начали готовить строительную площадку. Ее площадь — около 6 га. Там выкапывают котлован и закладывают фундамент для газовой приемной станции и здания техобслуживания. По словам представителя компании Nord Stream 2, единственным акционером которой является «Газпром», работы ведутся по графику.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал iz.ru, что если немцы уже начали работать над проектом, то рисков его срыва стало значительно меньше. «Немецкая экономика — ключевой элемент этого проекта», — отметил он.

Помимо Германии, куда и планируется поставлять российское топливо, строительство двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год одобрила только Финляндия. Разрешения от Швеции, России и Дании еще не получены. Когда это случится, заявил Sputnik заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, тогда труба выйдет в море.

В Nord Stream 2 при этом уверены, что все страны в итоге дадут зеленый свет. Однако даже в Германии всё было не так гладко. К сомнениям ряда политиков прибавились опасения экологов, которые в марте подали в суд, чтобы помешать проекту.

«Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды», — отметил представитель Союза защиты природы (NABU) Ким Детлофф, которого цитирует агентство DPA.

Неправительственная организация указывает на то, что в проекте не было значительной части данных, касающихся влияния на окружающую среду. А это важно, поскольку в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны, передает Deutsche Welle (DW).

В компании — операторе «Северного потока – 2» ранее говорили, что проект реализуется в соответствии с экологическими нормами и вмешательство в окружающую среду очень ограниченно.

Даже при смене Солнца и Луны

Если угрозы экологов выглядят не столь страшными с точки зрения последствий для строительства газопровода, то политические факторы действительно могут нанести вред. Впервые их роль, по данным ТАСС, канцлер ФРГ Ангела Меркель обрисовала 10 апреля после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

«Я четко обозначила, что проект «Северный поток – 2» без ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен», — сказала она.

«Поэтому, как вы видите, это не чисто экономический проект», — добавила глава правительства, хотя до этого она наделяла его именно такой характеристикой.

Дело в том, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии дороже. Кроме того, заинтересованные немецкие концерны рассчитывают покупать газ в России по льготным ценам. А если новых путей доставки топлива не будет, то через десяток лет электроэнергия, которая сейчас и так в ФРГ крайне дорогая, будет стоить столько, что это сильно ударит по местным промышленникам, а инфляция ускорится. И, естественно, плюс в том, что российские поставки будут стабильными. Кстати, в случае прекращения украинского транзита Германия вообще стала бы единственным газовым хабом для российского топлива в Европе.

поток_2 Документация проекта трубопровода «Северный поток – 2» Фото: TASS/Stefan Sauer

Позднее в «Газпроме» заявили, что если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта на транзит, то газ продолжат экспортировать через эту страну. Нынешний договор действует до 2019 года включительно и продлевать его в России не собираются — «даже при смене Солнца и Луны», как выразился зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Впрочем, шансы на сохранение украинского транзита повышают не только политические требования канцлера, но и давно существующие, подписанные на десятилетия контракты «Газпрома» с его европейскими клиентами. Эти документы конфиденциальны, но люди знающие уверяют, что в них прописан и украинский маршрут доставки товара покупателю», — пишет DW.

Если же российская компания попытается поменять в этих контрактах «пункт отгрузки товара» с западной границы Украины, например, на немецкий Грайфсвальд — терминал приема газа из «Северного потока – 2», то партнеры в Европе могут захотеть пересмотреть и другие разделы соглашений, например, об объемах закупки и ценах.

Есть мнение, что сама Меркель, которая резко изменила позицию на фоне «дела Скрипаля» и обвинений в адрес Дамаска о применении химического оружия в Думе, относилась к проекту газопровода достаточно равнодушно. На ее заявления повлияло то, что в новом правительстве Германии теперь не представлены социал-демократы из числа соратников Герхарда Шрёдера, который в 2016 году стал главой управляющего совета Nord Stream 2. Теперь она скорее готова пойти навстречу противникам «Северного потока – 2», которые имеются как среди ее видных однопартийцев, так и среди других государств Евросоюза.

Вялые противники

Критика Варшавы более или менее понятна — она надеется проложить собственный газопровод Baltic Pipe по дну Балтийского моря, чтобы получать норвежское топливо. Мнение Польши важно потому, что она наряду с Эстонией, Литвой и Латвией принимает участие в консультациях по «Потоку». Это право государствам гарантирует Конвенция ООН об оценке воздействия на окружающую среду, поскольку их интересы могут быть затронуты при реализации проекта. Страны Балтии тоже не в восторге, опасаясь усиления позиций России как газового монополиста в Европе.

А вот почему Дания против — не совсем очевидно, хотя она участвует в польском проекте. В прошлом году в стране приняли закон, расширяющий условия, при которых она может отказаться от прокладки трубопроводов в своих водах. Принимая решение, Копенгаген теперь вправе руководствоваться собственными интересами во внешней политике, а также в области безопасности и обороны. При этом в принципе Дания не может предотвратить прокладку трубы, что недавно признал премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен, но может затормозить проект.

поток_2 В цехе «ЭТЕРНО» ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В Дании участок новой газовой магистрали предполагается проложить к югу от острова Борнхольм. В Nord Stream уверены, что Копенгаген даст согласие, поскольку нитка первого «Потока» была проложена там же по желанию Дании. Тем не менее разрабатываются альтернативные маршруты.

Как указал аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, геопозиция Борнхольма такова, что обойти его будет очень дорого, поскольку это потребует пересмотра маршрута и увеличения протяженности трубы. Несмотря на то что основная территория королевства находится далеко от газопровода, наличие этого острова дает стране стратегический козырь, позволяющий требовать от соседей по ЕС с ней считаться, пишет «Эксперт».

Специалист заметил, что если в ФРГ стоимость электроэнергии очень высокая, то в Дании она вообще самая дорогая в мире и королевству выгоден рост объема поставок дешевого, в сравнении с СПГ, трубопроводного газа. Притом что добыча в странах Старого Света сокращается, а спрос на голубое топливо будет только расти, «Северный поток – 2» снижает риски его дефицита.

Поэтому, скорее всего, проект будет реализован, только если на европейских партнеров как следует не нажмут американцы.

Трансатлантическая угроза

Наиболее серьезные риски для «Северного потока – 2» связаны с возможностью новых американских санкций. По закону CAATSA, который был принят в августе прошлого года, у властей США теперь есть возможность блокировать проекты экспортных газопроводов, напрямую не затрагивающих интересы Вашингтона. Президент может вводить ограничительные меры против любого человека или компании, которые инвестировали в российские проекты трубопроводов, поставляли для них технологии или участвовали в строительстве и обслуживании.

Партнеры «Газпрома» по второму «Потоку» — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Они обязались вложить в проект общей стоимостью €9,5 млрд по 950 млн каждая. Они и могут стать потенциальной «мишенью» CAATSA.

Как отметил Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, именно эти потенциальные ограничения «способны существенно затормозить проект». При этом надо помнить, что «они вводятся только решением президента США», добавил он.

С финансовой же точки зрения «Северный поток – 2» остается интересным даже с учетом развития сферы добычи сланцевого газа в Северной Америке. По итогам прошлого года США впервые более чем за 60 лет стали нетто-экспортером газа: по оценкам федеральной Комиссии по регулированию энергетического рынка (FERC), произошло это как за счет превышающих импорт поставок газа по трубе в соседнюю Мексику, так и за счет продажи за рубеж сжиженного природного газа. Тем не менее «пока ценовая конъюнктура в пользу трубопроводного газа», подчеркнул Пикин.

поток_2 Фото: Getty Images/Classen/ullstein bild

С тем, что главные геополитические риски для «Северного потока – 2» связаны именно с Соединенными Штатами, согласен и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

«Сорвать этот проект могут только американцы, если они откровенно будут давить на европейский бизнес, запретят любые контакты с «Газпромом» по данному направлению и закроют все возможности для сотрудничества, — отметил он в интервью Sputnik. — Но это приведет к жесткому конфликту, прежде всего с Германией, который выльется в долгосрочное охлаждение отношений между США и ЕС. Поэтому я думаю, что американцы на это не пойдут».

Многое зависит от позиции самого Дональда Трампа и его готовности усилить санкционную истерию, на новый виток которой Вашингтон пошел в начале апреля. Тогда американский минфин объявил о новых ограничениях в отношении ряда российских частных и государственных компаний, чиновников и бизнесменов.

Для того чтобы не спровоцировать Белый дом на дальнейшие ограничительные меры, Москве следует занять осторожную позицию, считает кандидат политических наук, член экспертной группы «Европейский диалог» Владимир Фролов. «Судьба этого проекта станет тестом для ЕС и Германии на независимость от давления США, — написал он в колонке, опубликованной РБК. — Задача России не усилить своими непредсказуемыми ответными действиями геополитическую аргументацию противников проекта».