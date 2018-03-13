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Евросоюз попросили не вмешиваться в дела «Газпрома»

Дмитрий Медведев напомнил, что прекращение поставок российского газа Украине — вопрос двусторонних экономических отношений
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Комментарии должностных лиц Евросоюза и США о процессе расторжения контрактов между российским «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» неуместны. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочей встречи с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и вопросам политики безопасности Федерика Могерини высказала мнение, что российская компания должна возобновить поставки голубого топлива на Украину. Об этом же говорила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщала о своем намерении инициировать трехсторонние переговоры в формате Украина–ЕС–Россия.

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— На мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок — я имею в виду отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из Европейского союза и даже, что совсем парадоксально, из Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Ни Европейский союз, ни тем более министерства иностранных дел каких-то иных стран к двусторонним отношениям между «Газпромом» и его украинским контрагентом отношения не имеют, — сказал Дмитрий Медведев.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» по поводу двусторонних контрактов на поставку и транзит газа. Российскую компанию обязали выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу «Нафтогаза», в связи с чем ПАО обжалует их. Также российская компания сообщила о намерении расторгнуть указанные контракты через тот же арбитраж. 1 марта «Газпром» прекратил поставки «Нафтогазу».

— Это нормальный правовой путь прекращения договорных отношений. На мой взгляд, крайне важно, чтобы все эти разбирательства происходили в рамках существующего правопорядка, который определили стороны, чтобы этим непосредственно занимались сами спорящие стороны — я имею в виду «Газпром» и украинскую сторону. Это прямо предусмотрено существующими соглашениями, — заявил глава правительства РФ.

Как сообщил Алексей Миллер, расторжение контрактов с украинскими партнерами может занять полтора-два года. Рисков для транзита голубого топлива в Европу при этом не возникнет, если Украина не будет его незаконно отбирать.

— В подземных хранилищах Европы сегодня газа осталось очень мало — где-то 25%. В некоторых странах этот уровень вообще критический — где-то 10%. И это значит, что в предстоящий период закачки, летом, спрос на российский газ будет также высоким, — отметил Алексей Миллер. — Еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки российского газа на зарубежные рынки. Это и «Турецкий поток», и «Северный поток – 2».

Председатель правительства подчеркнул, что растущий спрос на российский газ в Европе ставит задачу оптимизации его поставок на рынки ЕС.

— Это весьма востребованный продукт на европейском рынке. Причем объемы потребления растут, — напомнил Дмитрий Медведев.

При этом «Газпром» пока не планирует окончательно прекращать двусторонние отношения с проблемным контрагентом. По словам Алексея Миллера, Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита через ее территорию. Российская сторона готова выслушать предложения своих коллег из соседнего государства.

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